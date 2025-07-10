Переплата ₴2,1 млн за комп’ютерну техніку – повідомлено про підозру заступнику гендиректора КП «Інформатика»

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру заступнику генерального директора КП «Інформатика» Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Його підозрюють в службовій недбалості, внаслідок чого територіальній громаді було завдано збитків на 2,1 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Експертиза підтвердила, що комунальне підприємство придбало комп’ютерну техніку за цінами, вищими від ринкових, що завдало територіальній громаді міста Києва понад 2,1 млн гривень збитків.

Наразі прокуратурою, як стороною обвинувачення, підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Пресслужба Київської міської прокуратури