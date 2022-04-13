Під Харковом жінка під час сварки поранила ножем співмешканця

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 37-річній жінці за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 12 квітня 2022 року у смт Васищеве Харківського району жінка, перебуваючи вдома разом зі своїм співмешканцем, посварилась з ним.

Під час сварки жінка схопила ніж та нанесла чоловіку тілесні ушкодження.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура