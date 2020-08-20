Під Полтавою листоноша привласнювала соцдопомогу та пенсії

Працівницю поштового відділення в Гожулах оштрафували за присвоєння пенсій та соціальної допомоги.



595 грн штрафу отримала листоноша, яка утримувала на свою користь гроші, призначені для виплати пенсій та соціальних допомог. Відповідний вирок ухвалив Полтавський районний суд.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, пише poltavske.tv.

Як вказано у реєстрі, обвинувачена працювала у відділенні «Укрпошти» у Гожулах. У період з 14 до 21 січня 2020 року вона утримала 7414,30 грн, які призначалися для виплат трьом людям, та використала їх в особистих цілях. Жінка підробила у відомості підписи одержувачів та передала її своєму начальнику.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні), ч. 1, ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

У суді обвинувачена власну вину визнала. Крім штрафу, з неї мають стягнути 5884,20 грн витрат на залучення експерта.

Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. // Діло