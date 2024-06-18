Підірвав на вулиці гранату: криворізькі поліцейські затримали 23-річного зловмисника

В результаті вибуху постраждали чоловік та неповнолітня дівчина, їх госпіталізували до лікарні.

Подія сталася 16 червня близько 22:00 біля одного з багатоквартирних будинків у Тернівському районі міста. Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці за участі вибухотехнічної служби зібрали речові докази та опитали свідків події.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий мешканець, який вирішив похизуватися перед друзями та підірвав гранату.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Криворізькою спеціалізованою прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції