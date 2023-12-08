Підмінив вміст посилки: поліцейські викрили у шахрайстві жителя Бердичева

6 грудня до поліції звернувся представник поштової компанії одного з відділень райцентру. Заявник розповів, що наприкінці листопада один з отримувачів посилки ймовірно замінив її вміст, забравши собі вартісну магнітолу без відповідної оплати.

Правоохоронці з’ясували, що покупець, після огляду товару у відділенні, повернув відправлення. Він повідомив, що замовлення йому не підійшло.

Однак вже за кілька тижнів продавець, якому повернули товар, повідомив, що у посилці зовсім не та магнітола, що була відправлена замовнику. Сума збитків склала близько 4 тисяч гривень.

Оперативники кримінальної поліції опитали можливих очевидців події та переглянули записи з камер відеонагляду. У результаті встановили, що до правопорушення може бути причетним 54-річний місцевий житель. Чоловіка розшукали, він визнав свою провину. Автомагнітолу, яку він привласнив, вилучили.

Нині дізнавачі Бердичівського райвідділу поліції проводять досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує значний штраф або громадські чи виправні роботи, або до 3 років обмеження волі.

Бердичівський районний відділ поліції