Підозрюваний у ​зґвалтуванні втік із суду в Луцьку

Чоловік безперешкодно вийшов із зали, щойно суддя оголосив ухвалу про двомісячний арешт.

Із будівлі Луцького міськрайонного суду після обрання запобіжного заходу втік підсудний. Інцидент стався 13 вересня, повідомляє ІА Волинські новини.

У пресслужбі патрульної поліції Волині агенції підтвердили цю інформацію.

Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.

У пресслужбі суду повідомили, що чоловік втік, щойно суддя оголосив ухвалу.

Прессекретар служби судової охорони у Волинській області Євгенія Ковтун у коментарі виданню зазначила, що функцію конвоювання повинна була здійснювати поліція.

«Служба судової охорони не мала права його затримувати, бо не була попереджена про вирок судді. Співробітники не були в залі засідання, де був винесений вирок, їх не попередили про нього. Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання», – зазначила Євгенія Ковтун.

За інформацією Суспільного, втікача обвинувачують у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї.

Суддя-спікер Вячеслав Покидюк розповів, що чоловік зник, після обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Він покинув залу засідань, вийшов із будівлі суду і зник у невідомому напрямку.

«Його було оголошено в розшук у зв’язку з ухиленням, в суд він не з’являвся. Він не втік з-під конвою, він не був у боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов», — розповів Вячеслав Покидюк.

Станом на 17:20 13 вересня правоохоронці розшукують обвинуваченого та з’ясовують обставини втечі. // LB.ua