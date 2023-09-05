Підозрюваного в держзраді екснардепа Рабіновича оголосили в розшук
Він виїхав до Ізраїлю напередодні широкомасштабного вторгнення Росії.
Колишнього народного депутата України від забороненої партії “Опозиційна платформа – за життя” Вадима Рабіновича оголосили у розшук.
Відповідна інформація опублікована в базі Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що Рабінович – особа, яка переховується від органів досудового розслідування.
Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, а місце не вказане.
Рабінович був співголовою партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука. Напередодні повномасштабної війни з Росією він ще в статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.
Нагадаємо, 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та заочно заарештував Рабіновича. 26 липня екснардепу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Відповідний запит про міжнародну правову допомогу було скеровано до Ізраїлю.
У ДБР зазначили, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. // LB.ua