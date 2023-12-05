Підозрюваних у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат в Одеському районі взято під варту

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Біляївської окружної прокуратури 32-річному жителю Одеського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, проживаючи у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілої та маючи з нею спільну дитину, у вересні цього року вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної падчерки за місцем їх мешкання в одному із сіл Одеського району.

При цьому зловмисник психологічно тиснув на дівчину, користуючись фізичною перевагою та її неповнолітнім віком. Однак, вона розповіла матері про його злочинні дії та звернулася до правоохоронних органів.

Також повідомлено про підозру 23-річному жителю Одеси у зґвалтуванні неповнолітньої та скоєнні грабежу (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний у вересні поточного року в одному із сіл Одеського району підійшов ззаду до 17-річної дівчини, яка проходила по вулиці, схопив двома руками за шию, повалив на землю та почав душити. Незважаючи на сльози, благання та супротив потерпілої, вчинив дії сексуального характеру стосовно неї, застосовуючи фізичне насильство та погрози. А потім, скориставшись розгубленим станом неповнолітньої, заволодів її телефоном.

Наразі за клопотанням прокурора підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування – СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури