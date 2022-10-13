Підозрюваний в убивстві брата волинянин перебуватиме під вартою

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За процесульного керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 53-річному жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідство вважає, що удень 09 жовтня 2022 року нетверезий чоловік  під час сварки ударив ножем у груди свого 54-річного брата, спричинивши смерть.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури

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