Підозрюваний в убивстві брата волинянин перебуватиме під вартою

За процесульного керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 53-річному жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідство вважає, що удень 09 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки ударив ножем у груди свого 54-річного брата, спричинивши смерть.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури