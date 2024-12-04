Підпалювали трансформатори: на Миколаївщині викрито групу неповнолітніх

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом неповнолітнім у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

За даними слідства, жителі смт Криве Озеро Первомайського району віком 14 і 15 років отримали через Telegram «замовлення» від невстановлених осіб, імовірно представників спецслужб рф. За грошову винагороду вони мали підпалювати будівлі, споруди та інші об’єкти, що мають важливе сільськогосподарське або стратегічне значення.

За вказівкою «замовників» підлітки обирали об’єкт, фотографували його, а після отримання дозволу на знищення обливали бензином і підпалювали. Свої дії вони фіксували на відео та надсилали замовникам. За кожен пошкоджений об’єкт отримували 300 доларів на електронний гаманець, після чого ділили гроші між собою.

Таким чином, неповнолітні пошкодили п’ять трансформаторних підстанцій.

Під час санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони, SIM-картки та банківські картки, які використовувалися для зв’язку із замовниками.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав для підлітків запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області, оперативний супровід – ГУ НП у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура