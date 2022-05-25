Підприємство оштрафували на ₴2 мільйона за неякісні продукти для військових

Підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними харчовими продукти особовий склад військових частин Збройних Сил України.

Господарський суд Львівської області задоволив позов Міністерства оборони, оштрафувавши приватне підприємство за постачання у військові частини неякісних харчових продуктів.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

З комерційного підприємства вирахують 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору.

«Відповідно до цієї угоди підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними харчовими продукти особовий склад військових частин Збройних Сил України у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги. Йдеться зокрема про факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та непоновлення запасів», — йдеться у повідомленні. // УНІАН