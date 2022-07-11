Підрядник привласнив 400 тис. під час реконструкції вуличного освітлення

Перед судом постане керівник підрядного підприємства за привласнення 400 тис грн бюджетних коштів під час реконструкції мереж вуличного освітлення Первозванівської ОТГ.

За версією слідства, обвинувачений вніс до звітної документації недостовірні дані щодо якості, кількості та вартості використаного матеріалу та обладнання при виконанні підрядних робіт з ремонту мереж вуличного освітлення сільських вулиць означеної ОТГ.

Судовою економічною експертизою встановлено, що збитки територіальній громаді, спричинені протиправними діями підрядника, становить 413 тис грн.

На даний час, обвинувальний акт відносно чоловіка за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до суду для розгляду по суті. В разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура