Підрядника підозрюють у заволодінні понад ₴1,1 млн. бюджетних коштів під час реконструкції ліцею

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством установлено, що приватне товариство, відповідно до укладеного договору, зобов’язалося провести реконструкцію Новоборівського ліцею, що у Житомирському районі.

Однак взятих на себе зобов’язань підрядник не виконав. Зокрема, зробивши лише частину реконструкції будівлі, директор товариства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт і витратних матеріалів та подав їх до Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації для проведення оплати.

За висновками експертів, унаслідок таких неправомірних дій підряднику з бюджету безпідставно перераховано понад 1,1 млн грн, якими директор товариства розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно, а саме, садовий будинок, земельну ділянку й автомобіль Opel Vectra.

Зловживання викрито прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та Головним управлінням Нацполіції, яке поводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури