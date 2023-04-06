Пішли на підвищення при окупантах: СБУ повідомила про підозру колаборантам з Лисичанська

Слідчі СБУ повідомили ще двом окупаційним чиновникам із Лисичанська про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Серед них – колишня головна спеціалістка Лисичанської ВЦА, яка пішла на співпрацю з окупантами. 52-річна жінка погодилась на керівну посаду в місті й призначена окупантами «заступницею голови адміністрації м. Лисичанська лнр».

Другий фігурант – призначений російськими окупантами директор так зв. «муніципального унітарного підприємства «Водоканал міста Лисичанська лнр». До війни він працював головним енергетиком «Лисичанськводоканалу».

Наразі окуповане й напівзруйноване місто виживає без водопостачання, опалення та зв’язку. Тим часом окупаційні призначенці роздають інтерв’ю пропагандистським медіа і заново встановлюють пам’ятники комуністичним діячам.

Раніше слідство СБУ вже повідомило по підозру низці окупаційних функціонерів Лисичанська. У тому числі – бойовику угруповання «лнр», якого рашисти призначили «головою» окупаційної адміністрації міста.

Невдовзі їх буде оголошено у розшук.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, в окупаційних органах влади та адміністраціях держави-агресора – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскацією майна.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк