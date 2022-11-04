Планував продати понад 800 грамів психотропів: у Києві судитимуть наркозбувача

Зловмисник хотів збути амфетамін шляхом закладок, але був затриманий поліцейськими. Під час санкціонованого обшуку в оселі порушника правоохоронці виявили та вилучили ще партію наркотовару. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку жовтня в ході відпрацювання оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції затримали чоловіка, який на пошті отримав посилку з наркотиками. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник через соціальну мережу придбав психотропну речовину — амфетамін з метою подальшого збуту.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група вилучила в чоловіка майже 500 грамів порошкоподібної речовини.

Згідно висновку експерта вміст амфетаміну у вилученій речовині склав понад 130 грамів. Крім цього, у ході санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили майже 9 грамів амфетаміну, а також майже 700 грамів солей PVP, які він придбав та зберігав з метою подальшого збуту шляхом закладок.

Наркозбувачем виявився уродженець Запорізької області, 2004 року народження, якого поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене в особливо великих розмірах. Наразі слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва