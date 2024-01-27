Побили та пограбували – в Оболонському районі столиці затримали зловмисників 

Фігуранти нанесли тілесні ушкодження та забрали наплічник з особистими речима потерпілого. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали грабіжників. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його побили двоє невідомих та забрали наплічник з особистими речима.

Під час проведення оперативних розшукових заходів працівники кримінальної поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу Оболонського управління поліції та столичного главку, а також за силової підтримки бійців Полку поліції особливого призначення № 1 встановили та затримали зловмисників.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко повідомив, що встановлено що пограбування вчинили двоє місцевих мешканців 1992 та 1994 років народження, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства:

«За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, сім-картку, банківські картки, гаманець, павербанк та зарядні пристрої, які належали потерпілому. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Працівниками поліції проводиться подальше відпрацювання даних осіб на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва