Побив та задушив знайому – поліцейські затримали мешканця Нової Одеси

Нині фігуранту за умисне вбивство 69-річної жінки слідчі поліції повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років ув’язнення.

8 січня до відділення поліції № 6 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканки Нової Одеси про те, що у будинку матері вона виявила її тіло без ознак життя.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, оперативники та криміналісти обласного главку поліції.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що до злочину причетний знайомий потерпілої.

Під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що 6 січня потерпіла вживала алкогольні напої разом із двома знайомими чоловіками. Згодом компанія розійшлась, але через деякий час один із чоловіків повернувся, щоб продовжити застілля, на що господиня відповіла відмовою. Це і стало причиною сварки між ними, у ході якої гість почав бити жінку та душити. Після того як потерпіла перестала подавати ознаки життя, зловмисник покинув місце події.

31-річного фігуранта, який вже раніше притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області