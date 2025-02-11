Побив знайому до смерті: у Кривому Розі затримали 34-річного підозрюваного

Під час сварки чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження потерпілій. Від отриманих травм жінка померла.

Злочин стався 8 лютого в одній з квартир на території Тернівського району міста. Правоохоронці відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції встановили, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого нападник завдав смертельних травм потерпілий.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції