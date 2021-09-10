Под Днепром уголовник избил знакомого, пострадавший в реанимации

В Павлограде местный житель избил знакомого. После произошедшего жертву госпитализировали.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Происшествие случилось 8 сентября, около 22:00, на улице Ливарной. Между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого 31-летний павлоградец обвинил своего 38-летнего знакомого в краже телефона его сожительницы и нанес несколько ударов палкой. От полученных травм мужчина потерял сознание, нападавший скрылся с места событий.

38-летнего мужчину доставили в реанимацию. Правоохранители установили, что к избиению причастен 31-летний павлоградец. В течение двух часов его задержали и доставили в Павлоградский районный отдел полиции. Сотрудники полиции выяснили, что ранее задержанный отбывал тюремное заключение. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.