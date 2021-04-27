Под Харьковом обнаружили оружие, фигурировавшее в громком убийстве ювелира

В селе Зерновое под Харьковом 26 апреля правоохранители нашли оружие, из которого еще в феврале был убит известный в облцентре ювелир.

Теперь подозреваемого в этом преступлении 49-летнего местного жителя, которого задержали почти сразу в день трагедии, завели еще одно дело. Об этом информирует ГУНП в Харьковской области.

Там напомнили, что орудие убийства полицейские искали два месяца. В процессе досудебного расследования они проводили осмотр у одного из домов села. Там и обнаружили пистолет Walther PPS.

Следователи считают, что подозреваемый в убийстве харьковчанин после совершения преступления спрятал оружие там, но почему именно – пока неизвестно. На пистолете нашли отпечатки его пальцев.

Теперь мужчина фигурирует также в деле по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье – от 3 до 7 лет заключения.

До этого злоумышленнику уже сообщали о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), которая предусматривает 10-15 лет тюрьмы. // OBOZREVATEL