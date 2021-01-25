Под Харьковом парень зарезал мужчину из-за давних обид

​Правоохранители задержали жителя Харьковской области, причастного к убийству жителя села Бугаевка Изюмского района. Как сообщили в полиции, тело 67-летнего пенсионера 23 января нашел сосед.

Увидев тело пенсионера, мужчина позвонил брату погибшего, и тот сообщил об убийстве Изюмское районное управление полиции ГУНП в Харьковской области.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на теле погибшего мужчины телесные повреждения — проникающую колото-резаную рану в области сердца.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что к совершению преступления причастен 31-летний житель села Бугаевка. Подозреваемый пояснил, что убил пенсионера из-за давних неприязненных отношений и обид. Полицейским он рассказал, что в тот день, будучи пьяным, он пришел к 67-летнего мужчине, ударил его по лицу и нанес несколько ножевых ранений.

По факту происшествия следственным подразделением Изюмского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. // sq.com.ua