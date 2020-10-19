Под Харьковом уголовник пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Мужчина схватил девочку возле библиотеки, но ей удалось сбежать.

17 октября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что днем ранее неизвестный мужчина предлагал 11-летней дочери и ее подругам 9 и 16 лет вступить с ним в интимные отношения. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили, что злоумышленник — 50-летний ранее судимый местный житель. В тот день он был пьян и стал приставать к детям с предложением вступить в половые отношения.

«Девочки начала убегать, но мужчина схватил 11-летнюю девочку за руку и не отпускал. В дальнейшем ребенок рывком освободил руку и убежал с места события», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Ему уже вручили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.