Под Киевом хулиган устроил стрельбу и ранил своих родителей и еще двух человек

Под Киевом правоохранители задержали хулигана, который устроил стрельбу в толпе. Стрелок хотел отомстить за брата, но попал в своих родителей.

Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел в г. Васильков Обуховского района.

27-летний парень вступил в конфликт в местном ночном заведении, после чего позвонил домой и сообщил родителям и брату, что его избили и оскорбили нецензурной бранью.

Родственники парня приехали и стали выяснять отношения с обидчиком. Кто-то из гостей забрызгал брата газовым баллончиком. Жалобщик решил отомстить за брата, для чего достал из машины пистолет и устроил стрельбу. В результате ранения получили его родители и еще два человека.

В итоге правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. // «Апостроф»