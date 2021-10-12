Под Киевом мужчина с вилами напал на полицейских

В Фастовском районе Киевской области мужчина с вилами бросился на полицейских. Правоохранители остановили его предупредительным выстрелом в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области .

Отмечается, что вечером 11 октября дежурному поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыл наряд патрульной полиции Калиновского отдела.

Прибыв на место правоохранители обнаружили двух мужчин — 63-летнего отца и его 28-летнего сына. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев полицейских, они начали нецензурно ругаться на правоохранителей, хватать их за одежду и бросаться в драку. В какой-то момент молодой человек схватил вилы и набросился на патрульных.

На замечание полицейских прекратить нападение мужчина не реагировал. Остановить его они смогли предупредительным выстрелом в воздух.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.