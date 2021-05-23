Под Киевом во время пьянки мужчина зарезал приятеля

Житель города Переяслав заявил в полицию, что в своем доме он обнаружил тело знакомого. Как выяснилось, его во время пьянки зарезал товарищ.

Полицейские Бориспольского районного управления полиции установили, что за несколько дней до того хозяин квартиры с двумя товарищами употребляли спиртные напитки, тогда как к ним пришел 36-летний знакомый навеселе. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Между ним и другим 50-летним гостем произошла ссора, результате которой младший мужчина начал бить старшего кулаками, а затем нанес несколько ранений ножом. В конце концов, потерпевший скончался.

Хозяин дома и другой гость, которые были существенно пьяными, в то время покинули дом. Вернулся хозяин квартиры только через 2 дня и, увидев тело друга, позвонил в полицию.

Копы нашли нападавшего товарища. Он скрывался в соседнем селе. Правоохранители и задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи по процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.