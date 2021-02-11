Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть автомобилей (фото)

Следователи устанавливают обстоятельства повреждения шести автомобилей в Беляевском районе. Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции № 2.

Утром 11 февраля в полицию поступило сообщение от жителей поселка Хлебодарское о том, что местная женщина кирпичом бьет машины, припаркованные на стоянке возле одной из многоэтажек.

Прибыв на место происшествия, патрульные застали там 39-летнюю правонарушительницу. От каких-либо объяснений она отказалась.

Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что вместе с пятью соседскими она разбила и собственное авто.

Оперативники направили женщину в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Решается вопрос о правовой квалификации события. // lubimiygorod.od.ua