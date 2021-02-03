Подросток-уголовник отобрал телефон у ребенка и вымогал деньги за возвращение у его матери

В Николаеве полиция задержала ранее судимого подростка за грабеж телефона у 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный ограбил ее сына. Как выяснили полицейские, 1 февраля ее 11-летний сын находился возле музыкальной школы по улице Лягина, и разговаривал с мамой по телефону, когда к нему подошел незнакомый парень и попросил воспользоваться мобильным. Несовершеннолетний отказал незнакомцу, после чего злоумышленник выхватил средство связи и скрылся.

Впоследствии правонарушитель написал матери школьника сообщение, в котором предложил вернуть телефон за денежное вознаграждение в размере 600 гривен. Женщина согласилась на условия преступника и договорилась с ним о встрече, сразу сообщив о происшествии полицейских.

Когда грабитель приехал на условленное место, его уже ждали сотрудники уголовного розыска отделения полиции, которые задержали злоумышленника во время передачи средства связи. 16-летнего подростка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, доставили в отделение, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие. // Преступности.НЕТ