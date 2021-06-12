Подросток в Харькове жестоко избил девушку на глазах у сверстников

В Харькове 16-летний подросток жестоко избил девушку на глазах у ровесников. Затем на коленях просил прощения.

Видео инцидента обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

«16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё прийдется ответить и перед законом и получить судимость», — отметил Геращенко в подписи к видео в Facebook.

Замглавы МВД задался вопросом относительно парня, «чем думали его родители,.. как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004» и почему его не остановили присутствующие во время инцидента ровесники.

По его словам, с инцидентом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд.