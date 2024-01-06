Подружжя з Хмельницького засудили за спробу продати в трудове рабство трьох громадян

Хмельницький міськрайонний суд розглянув у судовому засіданні кримінальне провадження з обвинувачення подружжя хмельничан в торгівлі людьми за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України. Діяльність зловмисників у 2022 році припинили слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з оперативниками відділу міграційної поліції.

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року працівникам поліції стало відомо, що 43-річний хмельничанин разом зі своєю дружиною запланували за винагороду передати в оренду для трудової експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом у м. Львів трьох своїх знайомих, які з різних причин потрапили у скрутні життєві обставини. При цьому самим потерпілим вони пообіцяли пристойне працевлаштування.

На оборудці зловмисники хотіли заробити 32 тисячі гривень. Про їхній умисел завчасно дізналися правоохоронці і розробили спецоперацію, яка дозволила задокументувати злочинні наміри подружжя з метою притягнення їх до відповідальності.

Спочатку фігуранти отримали завдаток у розмірі 10 тисяч гривень. А під час отримання решти грошей їх затримали працівники поліції.

Розслідування кримінального провадження за даним фактом проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, які у вересні 2022 року направили обвинувальний акт на розгляд суду.

Хмельницький міськрайонний суд на відкритому засіданні визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), та призначив йому покарання у вигляді п’яти з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його дружину суд також визнав винною у вчиненні цього ж злочину та призначив п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки.

Слід зазначити, що доки тривало слідство за фактом торгівлі людьми, над фігурантом у листопаді 2022 року відбувся ще один суд у рамках іншого кримінального провадження – чоловіка засудили за вимагання, крадіжку та незаконне заволодіння документами на п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що стосується дружини, то і вона має кримінальне минуле – у 2021 році жінка була засуджена до громадських робіт за крадіжку та привласнення документів.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області