Погрожуючи ножем, викрав золоті вироби та гроші: поліція Київщини затримала зловмисника

До поліції звернулась працівниця ломбарду та повідомила про те, що під час його закриття невідомий чоловік, погрожуючи ножем, змусив її зайти до приміщення та згодом заволодів майном.

Працівники поліції провели низку слідчих дій та розшукових заходів, а також за допомогою аналізу перегляду камер відеоспостереження встановили, що правопорушник є місцевим мешканцем, раніше судимий за майнові злочини.

Поліцейські Київщини провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та тимчасового проживання фігуранта. У ході проведення слідчих дій вилучено золоті вироби, квитанції з ломбарду, складний ніж, стартові пакети стільникового зв’язку, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі правопорушника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Проводиться перевірка щодо скоєння аналогічних злочинів.

Викрили злочинну діяльність правоохоронці Вишгородського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку, за силової підтримки полку поліції особливого призначення та процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.

За фактом розбою, вчиненого з проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану, слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 187 ККУ). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області