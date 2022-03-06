Поліцейські Обухівщини затримали трьох мародерів 

На блокпосту міста Кагарлик під час огляду підозрілого авто було виявлено велику кількість мобільних телефонів, походження яких ані водій, ані пасажири автомобіля пояснити не змогли.

На місце події одразу прибули поліцейські. Під час спілкування з водієм, правоохоронці встановили, що 29-річний чоловік разом зі своїми товаришами виїхали з міста Ірпінь. Дорогою чоловіки вдерлись до крамниці, забрали 10 мобільних телефонів, електроніку, продукти. Викрали чоловіки й автівку «FIAT», на якій і дістались на Обухівщину.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про повідомлення лиходіям про підозру. Триває слідство.

Одна із головних задач поліції Обухівщини — забезпечити порядок на вулицях! Попереджаємо, ми будемо жорстко реагувати на факти мародерства!

Закликаємо громадян у разі виявлення підозрілих осіб дотримуватись заходів особистої безпеки та негайно повідомляти на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Київської області