Поліцейські оголосили підозру колаборантці з Запорізької області

Правоохоронці зібрали докази причетності 45-річної жінки до співпраці з окупантами на тимчасово окупованій території Михайлівської територіальної громади. Колаборантка зайняла посаду секретаря селищної ради, збирала інформацію про будинки, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію, та незаконно розселяла в них військових рф.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території, мешканка смт Пришиба Василівського району, маючи відповідний досвід роботи в органах місцевого самоврядування, з метою підтримання окупаційної влади, встановленої збройними формуваннями рф, радо пристала на пропозицію представників окупаційної адміністрації та добровільно зайняла посаду «секретаря администрации териториального управления Пришибского поселкового совета».

Відтоді зловмисниця на посаді, пов’язаній із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади з метою популяризації та підтримки окупаційної влади систематично організовує видачу населенню грошових виплат та продуктів, бере активну участь у публічних заходах окупаційної влади країни-агресора.

Також правоохоронцями встановлено, що фігурантка безпосередньо здійснювала збір та облік особистих даних мешканців смт Пришиба, які виїхали на підконтрольну Україні територію, займалась організацією незаконного заселення військовослужбовців рф до їх будинків.

За наявною інформацією колабораційна діяльність зловмисниці триває і на цей час.

Поліцейські за погодженням із Василівською окружною прокуратурою повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо: На Запоріжжі перед судом постане ще один мелітопольський колаборант

Відділ комунікації поліції Запорізької області