поліцейські оголосили підозру мешканцю вознесенщини за вбивство співмешканки

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

11 лютого вдень до відділення поліції № 2 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від патрульної поліції міста Одеси про те, що на місцевому залізничному вокзалі чоловік у стані сп’яніння зізнався поліцейським, що вбив дружину.

Перевіривши інформацію за місцем проживання чоловіка у одному з населених пунктів Вознесенського району, у будинку поліцейські виявили тіло 33-річної жінки з тілесними ушкодженнями. За попередніми висновками експерта, смерть жінки настала внаслідок множинних переломів ребер та ушкоджень внутрішніх органів.

Як пояснив сам зловмисник, 9 лютого разом із дружиною розпивав спиртні напої. В ході чого між парою виникла сварка, під час якої чоловік схопив металевий прут та наніс удари по тілу жінки. Коли зрозумів, що вона мертва, накрив її одягом та поїхав до Одеси.

Речовий доказ – металевий прут правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за погодженням із прокуратурою оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Миколаївській області