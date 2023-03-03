поліцейські полтавщини затримали підозрюваного у серії шахрайства за схемою «ваш родич у біді»

На Полтавщині поліцейські викрили шахрайську схему «ваш родич у біді», до якої причетний 36-річний житель Хорольської громади. Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають заходи із встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської схеми, а також осіб, які стали жертвами зловмисників.

Під час досудового розслідування встановлено, що за шахрайською схемою 36-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району, особисто отримував гроші від потерпілих громадян, яким напередодні телефонували та повідомляли, що їх рідні потрапили у ДТП і для проведення операції потрібні грошові кошти. Географія злочинної схеми шахраїв – Кременчуцький, Лубенський та Миргородський райони Полтавської області.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час слідства оперативники та слідчі, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, встановили причетність зловмисника до вчинення 7 фактів заволодіння грошовими коштами громадян на суму близько 400 тисяч гривень. У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання особи вилучено банківські карти, мобільні телефони, сім-карти та грошові кошти. На підставі отриманих доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці».

Триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської схеми, а також осіб, які стали жертвами зловмисників. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція застерігає громадян від «телефонних» шахраїв та наполегливо рекомендує мешканцям Полтавщини не довіряти незнайомцям. Пам’ятайте: якщо незнайомець вимагає у вас терміново передати кошти – припиніть розмову, заспокойтеся, наберіть рідну людину, про яку йде мова, щоб пересвідчитися, що з нею все гаразд.

Якщо ви потрапили до шахрайської «пастки» або стали свідком такої події чи є інформація, яка допоможе затримати зловмисників, телефонуйте за номером 102 або повідомляйте на чат-бот поліції у Телеграм та Messenger Facebook «Поліція Полтавської області».

Нагадаємо: Поліція Полтавщини пропонує громадянам аудіопорадники, які допоможуть вчасно розпізнати найбільш поширені сценарії шахрайств та уникнути обману:

– аудіопорадник «Як уникнути обману в Інтернеті»

– аудіопорадник «Як розпізнати телефонне шахрайство та як його оминути?»

– аудіопорадник «Поради для літніх людей: як уникнути шахрайства»

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Управління карного розшуку

поліції Полтавщини)