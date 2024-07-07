Поліцейські попередили про штрафи за неправильний вигул собак

Нині все частіше на вулиці можна побачити людей, що гуляють з собаками. Від початку повномасштабного вторгнення багато сімей вирішили взяти собі чотирилапих улюбленців, однак варто пам’ятати, що домашні тварини це не лише емоційна підтримка, а й відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Київські інспектори відділу зв’язків з громадськістю спільно з рятувальниками нагадали власникам собак про основні правила відпочинку з тваринами у громадських місцях.