Поліцейські попередили про штрафи за неправильний вигул собак

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Нині все частіше на вулиці можна побачити людей, що гуляють з собаками. Від початку повномасштабного вторгнення багато сімей вирішили взяти собі чотирилапих улюбленців, однак варто пам’ятати, що домашні тварини це не лише емоційна підтримка, а й відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Київські інспектори відділу зв’язків з громадськістю спільно з рятувальниками нагадали власникам собак про основні правила відпочинку з тваринами у громадських місцях.

Основні правила:

  • Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
  • Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.
  • Для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).
  • Обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.
  • Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.
  • Заборонено вигулювати тварин особами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Водночас правоохоронці наголосили, що за порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність.

Загалом за порушення даних правил покаранням є накладення штрафу:

  • на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин;
  • на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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