Поліцейські попередили про штрафи за неправильний вигул собак
Нині все частіше на вулиці можна побачити людей, що гуляють з собаками. Від початку повномасштабного вторгнення багато сімей вирішили взяти собі чотирилапих улюбленців, однак варто пам’ятати, що домашні тварини це не лише емоційна підтримка, а й відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Основні правила:
- Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
- Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.
- Для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).
- Обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.
- Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.
- Заборонено вигулювати тварин особами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Водночас правоохоронці наголосили, що за порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність.
Загалом за порушення даних правил покаранням є накладення штрафу:
- на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин;
- на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.