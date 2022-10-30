Поліцейські розслідують обставини смерті 15-річного жителя Березівського району Одещини

Хлопця без ознак життя за місцем мешкання з опікункою виявила його тітка.

Попередньо встановлено, що опікунка поїхала у справах до Одеси, залишивши підлітка, який мав вроджену хворобу, вдома самого. Хлопець пішов гуляти, а коли повернувся, ліг спати і не прокинувся. Попередня причина смерті неповнолітнього – асфіксія, удушення внаслідок аспірації шлункового вмісту.

Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 з приміткою «нещасний випадок» та частиною 1 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Березівський районний відділ поліції