Поліцейські Тернополя встановили особу зловмисника, причетного до серії шахрайств

19-річний тернополянин, використовуючи чужі документи, оформляв у фінансових організаціях тисячні кредити. Сума завданих потерпілим збитків сягнула понад чверть мільйона гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції вже надійшли звернення від дванадцяти потерпілих. Усі заявили про те, що на їхні імена були оформлені кредити про які вони не знали. Приміром, житель Хмельниччини довідався, що заборгував фінустановам понад 70 тисяч гривень, а мешканець Тернопільського району – майже сто тисяч гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що заявники були знайомі зі зловмисником, і в певний час давали йому можливість доступу до інтернет-банкінгу. Використовуючи особисті дані потерпілих, зловмисник згодом оформляв кредити.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Також поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області