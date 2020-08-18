Поліцейські Ужгорода затримала раніше судимого грабіжника

Ужгородська поліція оперативно встановила особу грабіжника, який відібрав мобільний телефон у потерпілого, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження.

Злочин трапився учора, 17 серпня, на вулиці Декабристів у обласному центрі Закарпаття.

Прибувши за викликом, поліцейські Ужгородського відділку поліції провели першочергові дії для з’ясування обставин злочину та встановлення причетної до грабежу особи.

Поліцейські з’ясували, що ужгородця пограбував 33-річний раніше судимий мешканець обласного центру Закарпаття. Останнього, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення та працівників спецпідрозділу ТОР УПП, було затримано на одній із вулиць міста.

Слідчі вилучили у затриманого викрадений мобільник, який буде повернуто потерпілому.

За фактом злочину в поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, поєднаний з насильством.

Злочинця, у порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває подальше досудове розслідування. Затриманого перевіряють на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території міста.

ГУ Національної поліції в Закарпатській області