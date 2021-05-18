Поліцейські Вишгородщини повернули бабусі кошти, якими заволоділи шахраї

До Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення від бабусі про те, що двоє невідомих осіб шахрайським шляхом заволоділи її грошима у сумі 73 500 гривень та 300 доларів.

Встановлено, що двоє чоловіків у місті Вишгород запропонували літній жінці купити ексклюзивний кухонний посуд за 300 доларів, на що бабуся погодилася, але повідомила, що гроші знаходяться у квартирі. Шахраї підвезли жінку додому та разом із нею зайшли у помешкання.

Літня жінка віддала їм вказану суму, а решту грошей поклала на дивані. Скориставшись необачністю старенької, шахраї викрали решту грошей та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці провели низку слідчо-оперативних дій та встановили особи та місцезнаходження зловмисників, а також автомобіль, на якому вони рухалися. Шахраями виявилися 38-річний та 22-річний уродженці Російської Федерації.

Вже за декілька годин чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у місті Києві. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 (Шахрайство) та ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

На момент затримання зловмисники вже встигли обміняти гривні на іноземну валюту. Викрадені гроші поліцейські вилучили та повернули бабусі. Пенсіонерка була вдячна правоохоронцям за їхню роботу та в подальшому пообіцяла бути більш обачною.

Суд обрав правопорушникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Відділ комунікації поліції Київської області