Поліцейські встановили особи двох громадян, причетних до скоєння вбивства та грабежу

До Голованівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл у будинку виявлено тіло 72-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

У результаті вжитих заходів поліцейські встановили особи громадян, причетних до кримінального правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих жителів, один із яких раніше судимий.

Спільники проникли до помешкання пенсіонерки, завдали їй тілесних ушкоджень та заволоділи майном потерпілої. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

За матеріалами Голованівського районного відділу

поліції Кіровоградської області