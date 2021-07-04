Поліцейські затримали підозрюваного у побитті та пограбуванні вінничанки

2 липня поліцейські затримали зловмисника, який побив жінку та відібрав у неї сумку з особистими речами. Правопорушникові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 25 червня до поліції звернулась 44-річна обласного центру та повідомила, що на вулиці Магістрацькій, неподалік лікарні, її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник наніс їй тілесні ушкодження, забрав мобільний телефон, особисті речі та втік.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські встановили зловмисника. На розшук підозрюваного орієнтували усі підрозділи поліції Вінниччини. Оперативники Жмеринського районного відділу поліції затримали 43-річного грабіжника за місцем проживання в Жмеринці. Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), підозрюваному загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області