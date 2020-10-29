Поліцейські затримали волинянина за умисне вбивство односельця

Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Учора пізно ввечері до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Козлиничі виявлено тіло 52-річного місцевого жителя із тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що потерпілий перебував у будинку 64-річного односельця. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок конфлікту господар будинку наніс ножове поранення потерпілому, від якого, ймовірно, він і помер. Тіло направили в судово-медичну експертизу для з’ясування часу та остаточної причини смерті. Знаряддя злочину вилучили.

Слідчі затримали волинянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Сектор комунікації поліції Волинської області