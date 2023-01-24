Поліцейські затримали 19-річного рецидивіста, підозрюваного в побитті та пограбуванні прикарпатця

Зловмисником виявився вже раніше неодноразово судимий 19-річний прикарпатець. Молодик наніс тілесні ушкодження потерпілому та відібрав у нього гроші. Поліцейські за декілька годин розшукали та затримали грабіжника в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру.

20 січня близько 19 години до відділення поліції № 3 (м. Галич) звернувся 31-річний мешканець Бурштина, який повідомив, що його побив та пограбував чоловік. Опісля він втік. На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку та слідчо-оперативна група. Потерпілий розповів правоохоронцям, що напередодні він, перебуваючи у свого приятеля вдома, познайомився зі зловмисником, де вони разом розпивали спиртні напої. Під час розпивання останній раптово завдав декілька ударів заявнику та відкрито заволодів грошовими коштами у сумі 3000 гривень.

Отримавши від потерпілого детальний опис грабіжника, опитавши ймовірних свідків та очевидців події, поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. У результаті за декілька годин оперативники розшукали та затримали зловмисника за місцем проживання. Ним виявився 19-річний прикарпатець. Останній уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Окрім того, в ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили причетність зловмисника до вчинення розбійного нападу, який трапився в жовтні минулого року в Бурштині.

Слідчі затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. А також вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 4 ст. 197(Розбій) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини