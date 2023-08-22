Поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив співмешканку

Під час конфлікту нападник руками та дерев’яною палицею наніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від отриманих травм жінка померла.

Злочин стався 20 серпня в одному з будинків Амур-Нижньодніпровського району. Правоохоронці встановили, що між 31-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний наніс жінці смертельні тілесні ушкодження.

Проведеними заходами працівники відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника.

Знаряддя злочину – ніжку від стільця правоохоронці вилучили.

21 серпня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції