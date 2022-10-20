Поліцейські затримали киянина за хуліганські дії у Дарницькому районі

Правопорушник перебував у стані наркотичного сп’яніння та стріляв зі стартового пістолета у повітря. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

На спецлінію 102 від свідків надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олійника невідомий стріляє з пістолета у повітря. Для встановлення всіх деталей інциденту на місце події виїхала районна слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу дізнання Дарницького управління поліції Назар Рибка, поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що правопорушник перебував під дією наркотичних речовин та почав стріляти зі стартового пістолета у повітря. Внаслідок його дій ніхто не постраждав. При поверхневому огляді у чоловіка ми виявили пістолет та порошкоподібну речовину в зіп-пакеті. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідного експертного дослідження».

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився киянин, 1999 року народження. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Дізнавачі Дарницького управління поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва