Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Дніпропетровщини

Під час конфлікту 48-річний нападник завдав потерпілому численні тілесні ушкодження, після чого втік з місця події. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Злочин стався 27 лютого близько 21-ї години в одному з будинків в місті Підгороднє у Дніпровському районі. Під час сварки місцевий житель завдав 40-річному власнику будинку тілесні ушкодження, після чого наніс йому ще декілька ударів кухонним ножем.

Працівники відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 48-річний знайомий потерпілого. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено знаряддя злочину – кухонний ніж.

28 лютого слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції