Поліцейські затримали жашківчанина, який ошукав дев’ять громадян

Зловмисник розміщував «фейкові» оголошення про продаж побутової техніки. Нині слідчі довели причетність чоловіка до дев’яти випадків шахрайства. Слідство триває.

Шахрайську діяльність 34-річного жашківчанина, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, викрили оперативники відділу поліції міста Жашкова.

Під час розслідування встановлено, що чоловік розміщував в соціальних мережах оголошення про продаж побутової техніки. Насправді товару в наявності у нього не було. Натомість він отримував від клієнтів передплату за технік та витрачав гроші на свої потреби.

Загалом аферист ошукав дев’ять громадян на суму майже 18 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Жашківського відділу прокуратури порушнику оголошено про підозру за дев’ятьма епізодами ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіка перевіряють на причетність до подібних раніше скоєних злочинів.

Підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Черкаської області