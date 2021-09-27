Поліцейський торгував великими партіями наркотиків з речових доказів по справах

Працівники ДБР затримали поліцейського одного з райвідділів поліції у Запорізькій області та цивільну особу, які продавали великі партії наркотиків, що були речовими доказами у справах.

Встановлено, що поліцейський систематично привласнював метадон та інші наркотичні засоби, які вилучав у підозрюваних.

Перед тим як відправити їх на зберігання, він підміняв наркотики на звичайні ліки або ж візуально схожі суміші. Збутом займалася цивільна особа.

26 вересня 2021 року працівники ДБР затримали поліцейського та його цивільного пособника під час збуту чергової партії наркотиків.

Перевіряється можлива причетність інших працівників поліції до злочину.

На цей час проведено 13 обшуків, у томі числі за місцями роботи та проживання затриманих. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР