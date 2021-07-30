Поліцейський у соцмережі виманював гроші, видаючи себе за співробітника СБУ

Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно інспектора Новоукраїнського відділу поліції в Кіровоградській області. Він видавав себе співробітником СБУ та «виманив» у жінки гроші.

Встановлено, що правоохоронець протягом кількох років спілкувався з жінкою у соцмережі. На своїй сторінці поліцейський використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби.

У серпні 2020 року зловмисник вирішив виманити у жінки гроші на придбання авто. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місцезнаходження військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу.

Користуючись довірою жінки, інспектор попросив позичити йому кошти. Потерпіла переказала 38 тис. грн на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою.

Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура. Оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР