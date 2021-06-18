Поліцейському з Дніпра, який влаштував стрілянину на трасі, повідомлено про підозру

Подія сталась 12 червня поточного року. Правоохоронець порушив правила дорожнього руху та «підрізав» автомобіль, чим ледь не спровокував ДТП.

Потім він зупинив свій автомобіль та почав сперечатися із водієм та пасажиром автівки, яку «підрізав». Поліцейський дістав з сумки травматичний пістолет «Форт» та почав стріляти в них. Потерпілі отримали тілесні ушкодження та змушені були звернутися за допомогою до лікарів.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у хуліганстві, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.